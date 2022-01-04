باريس تدعو لوقف التصعيد في إدلب شمال سوريا

أكد متحدث باسم الخارجية السورية أن الخارجية الفرنسية نددت بقصف محيط إدلب شمال غربي سوريا ودعت إلى وقف فوري للتصعيد في المنطقة. وقالت الخارجية الفرنسية: "باريس تدين تجدد الهجمات في منطقة إدلب، وخاصة تلك التي تستهدف البنى التحتية الإنسانية". وأضافت أن "باريس تدعو إلى وقف فوري للتصعيد في إدلب، بما يضمن حماية السكان المدنيين وعاملي المنظمات الإنسانية وفق القانون الدولي". وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري أوليغ جورافليف أن "جنديا سوريا أصيب بجروح برصاص القناصة قرب قرية كولجوك بمحافظة إدلب، وتم تسجيل قصف من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

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