دقلو: واشنطن أكدت التعاون والتنسيق مع حكومة السودان

تلقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اتصالا هاتفيًا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، تم فيه التأكيد من الجانبين على ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد وصولا إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وقدم دقلو شرحا مفصلا لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي حول الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الأمريكيه تجاه السودان، ومعربًا عن أمله في مواصلة الولايات المتحدة لجهودها، التي تضطلع بها في مساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي.

وأشار إلى أن المخرج من الأزمة السياسية، التي تشهدها البلاد يكمن في ابتدار حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين.

من جانبها، أكدت مولي فيي حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان، من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي، وقالت إنها تدعم قيام حوار سوداني سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة، معلنًا استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في بلادهم ،

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من بعثة اليونيتامس في لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

وجاءت المكالمة الهاتفية بين نائب رئيس مجلس السيادة ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي في إطار التشاور والتنسيق والاطمئنان على سير عملية الإنتقال الديمقراطي.