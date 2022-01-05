ميقاتي: سيتم دعوة الحكومة اللبنانية للانعقاد في غضون أيام

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الأربعاء، إنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام.

وذكر ميقاتي، في تصريحات تليفزيونية بعد لقاء صباح الأربعاء مع الرئيس ميشال عون، أن الحكومة اللبنانية لم تجتمع منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف ميقاتي، تم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اللبناني.