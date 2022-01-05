رئيس الحكومة العراقية: قصف المعسكرات يعكر صفو الأمن والاستقرار

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن التصرفات العبثية باستهداف معسكرات عراقية تعكر صفو الأمن والاستقرار.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء: "هناك بعض التصرفات العبثية، فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفة معسكرات عراقية، وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تعرض معسكر "النصر" إلى استهداف بصاروخ "كاتيوشا".

وعلى صعيد آخر، جدد الكاظمي تأكيده انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق.

وأضاف، أن "كل المعسكرات استلمت من قبل القوات العراقية، ويتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب القوات الأمنية".