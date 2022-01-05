العاهل الأردني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في العاصمة عمّان، وفق بيان رسمي أردني.

وقال البيان الذي نشره الديوان الملكي، إن الملك عبدالله الثاني شدد، خلال اللقاء، على ”ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين“.

وأشار إلى أن ”اللقاء تناول عددا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وهذا هو اللقاء الرابع الذي يجمع العاهل الأردني مع مسؤولين إسرائيليين بارزين في الفترة الأخيرة.

وسبق أن التقى ملك الأردن مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في العاصمة عمان، بالإضافة إلى اجتماع غير معلن مع وزير الخارجية يائير لابيد.

وكانت القناة 12 العبرية، قالت في تقرير نشر في أيلول/سبتمبر الماضي، إن العاهل الأردني التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة عمان سرًا في آب/أغسطس الماضي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الملك عبد الله ولابيد ”ناقشا التوترات في مدينة القدس والحرم القدسي، إلى جانب تعزيز العلاقات بين البلدين“، موضحة أن الإدارة الأمريكية تم إطلاعها على تفاصيل الزيارة السرية.

وبحسب القناة العبرية، فإن ”تلك اللقاءات تندرج ضمن سلسلة من المبادرات، الرامية إلى إصلاح علاقة إسرائيل مع الأردن، التي كانت متوترة في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو“.

وفي وقت سابق من العام الماضي، وافقت إسرائيل على بيع 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه العام الجاري للأردن، كما جرى الاتفاق على زيادة إمكانات تصدير الأردن إلى الضفة الغربية إلى حوالي 700 مليون دولار في السنة.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية إن الموافقة تمت على الطلب الأردني بعد أن قدر المختصون في سلطة المياه أن وضع بحيرة طبريا أتاح الاستجابة لطلب الأردنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة على طلب زيادة الحصة المائية للعامين الماضي والجاري، تأتي أيضا من أجل تحسين العلاقات بين الطرفين، حيث إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يسعى لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن، بعد أن كانت متوترة للغاية في زمن بنيامين نتنياهو.