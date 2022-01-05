تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في مأرب

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تعزيزات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب، أدّت إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية، منها منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها مليشيا الحوثي الإيرانية لقصف الأحياء السكنية.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.