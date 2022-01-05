الكويت تسجل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2246 إصابة جديدة، وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 423 ألفا و42 حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إنه تم تسجيل 211 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 412485 متعافيًا، فيما تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2469 حالة وفاة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر97%.
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