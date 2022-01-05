العراق.. اعتقال 8 من عناصر تنظيم داعش

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء باعتقال ثمانية من عناصر تنظيم داعش في عمليات متفرقة بعدة محافظات عراقية. وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي اليوم، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات منفصلة بمحافظات بغداد وكركوك وديالى تكللت بالإطاحة بثمانية مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش، مؤكدةً أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

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