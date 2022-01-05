التحالف العربي: ميناء الحديدة مركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، أن ميناء الحديدة أصبح مركزًا رئيسيًا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية.

وقال التحالف العربي، في بيان اليوم، إن التخطيط والتنفيذ لعملية قرصنة سفينة النقل البحري «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات انطلقت من ميناء الحديدة باليمن.

وأضاف، أن الحديدة والصليف مركزان رئيسيان للأعمال العدائية وتهديد للأمن البحري، مشيراً إلى أنه رصد ووثق عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف.

وفي وقت سابق، أدانت أمريكا استيلاء مليشيات الحوثي على السفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات، مطالبة الجماعة بإطلاق سراحها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: «ندين استيلاء مليشيات الحوثي على السفينة روابي قبالة سواحل الحديدة».

وأضافت، أن أعمال القرصنة التي تمارسها مليشيات الحوثي تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة والأمن الإقليمي، ويجب إطلاق سراح السفينة.

وعقب قرصنة الحوثي للسفينة "روابي" توالت الإدانات والانتقادات، وسط تحذيرات من تهديد للملاحة الدولية.

وكان متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قال إن سفينة الشحن ذات النداء "روابي" والتي تحمل علم دولة الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف، أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة.

وتقل السفينة كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بسقطرى بما فيه من عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية.

وقال الجيش اليمني، في بيان وصل ، إن "مدفعية الجيش دكت مواقع وتحصينات مليشيات الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب".

وأضاف أن "قوات الجيش اليمني ورجال القبائل واصلت التقدم الميداني جنوبي المحافظة النفطية لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي".

وقال التحالف العربي، في بيان، إنه نفذ 12 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 70 عنصرا حوثيا وتدمير 9 آليات عسكرية للانقلابيين.

وتتلقى مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في جبهات جنوب مأرب خصوصا جبهتي حريب والجوبة والبلق الشرقي، على أيدي قوات الجيش اليمني ومقاتلات التحالف بقيادة السعودية.