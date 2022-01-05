صحيفة تونسية: إحالة الغنوشي و4 مسؤولين بينهم وزير دفاع سابق إلى القضاء

أفاد موقع صحيفة "الصباح نيوز" التونسية نقلا عن مصادر مطلعة بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة سياسيين ومسؤولين سابقين إلى القضاء.
وقالت الصحيفة إن النيابة العمومية أحالت كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة.
وأضافت أنه تم تعيين تاريخ 20 يناير الجاري كموعد للجلسة.
وأشارت "الصباح نيوز" إلى أنه تمت إحالتهم إلى القضاء من أجل عدة تهم من بينها "مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
هذا، وجاء قرار احالة المتهمين للمحاكمة استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019.
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