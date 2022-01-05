التحالف الدولي يعلن استهداف إحدى قواعده شمال شرق سوريا بـ8 قذائف

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عن استهداف قاعدة لقواته شمال شرق سوريا بثماني قذائف صاروخية، متهما مجموعات موالية لإيران بالوقوف وراء القصف.

وقال التحالف في بيان الأربعاء تم استهداف قوات التحالف صباح الیوم بثماني قذائف صاروخیة أطلقت على قاعدة "القرية الخضراء"، وفيها مستشارون للتحالف في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرق سوریا.

ولم يوقع الهجوم أي إصابات، لكن عددا من القذائف سقط داخل القاعدة وتسبب "بأضرار طفيفة"، وفق التحالف الذي أفاد عن إطلاقه مع "قوات سوريا الديمقراطية" ست قذائف مدفعیة باتجاه مصدر النيران في محيط منطقة المیادین في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

واتهم التحالف، وفق النسخة العربية من بيانه "الجهات الخبیثة المدعومة من إیران بإطلاق القذائف الصاروخیة".

وقال قائد قوات التحالف اللواء جون برینان وفق البيان، "یواصل تحالفنا رؤیة تھدیدات ضد قواتنا في العراق وسوریا من قبل مجموعة المیلیشیات المدعومة من إیران"، معتبرا أن "ھذه المجموعات تحاول أن تلھینا بشكل خطیر عن المھمة المشتركة لتحالفنا لتقدیم المشورة والمساعدة والتمكین للقوات الشریكة من أجل الحفاظ على الھزیمة الدائمة لداعش".

وتأتي هذه الهجمات التي سبقها استهداف قواعد أمريكية في العراق خلال اليومين الماضيين، في وقت أحيت إيران وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.