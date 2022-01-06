القوات العراقية تضبط وكرًا للإرهابيين في الأنبار

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، من ضبط وكرًا للإرهابيين بداخله مواد متفجرة في محافظة الأنبار.

وتمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط أحد الأوكار الإرهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الإرهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة، بحسب ما أفادت به خلية الإعلام الأمني العراقية.

وأضافت الخلية أن الوكر ضبط بداخله 6 عبوات ناسفة و11 مسطرة تفجير، وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية، وجرى تفجيرها في الموقع من قبل الجهد الهندسي.