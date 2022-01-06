الحكومة الكويتية: الوضع الوبائي جيد ونستبعد إغلاق المطار والمنافذ

أكدت مصادر حكومية في الكويت، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي في البلاد جيد، مستبعدة تطبيق الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ في الوقت الحالي.
وطمأنت المصادر الحكومية، عبر صحيفة "القبس" الكويتية"، بأن الوضع الوبائي في البلاد جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعة في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيرًا.
وأوضحت أن "نشاط الفيروس محليا يشير إلى إمكان استمرار تصاعد معدلات الإصابة اليومية حتى مطلع شهر فبراير المقبل؛ لتبدأ بعدها في الهبوط تدريجيا"، لافتة إلى أن "الأعراض المرصودة لحالات المصابين حتى الآن خفيفة، وأحيانًا بلا أعراض تُذكر".
وأكدت المصادر أن "التوجه نحو تطبيق الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ مستبعد في الوقت الحالي"، موضحة أن "قفزة أعداد الإصابات لا تدعو إلى الهلع؛ فلا يزال الإشغال السريري في المستشفيات مستقرا".
وأضافت: "في حال زادت الإصابات ونسب الإشغال بالعناية والمستشفيات؛ فستُتخذ إجراءات حكومية جديدة؛ من أبرزها: عودة التباعد في المساجد، وتخفيف الدوامات، وعودة الدراسة عن بعد، مع تشديد تطبيق الاشتراطات بشكل موسع في الأماكن المغلقة".
وشددت المصادر على أن الحكومة ستتخذ أي إجراء أو توصيات ترفع إليها من لجنة طوارئ كورونا؛ في سبيل السيطرة على تفشي الوباء في البلاد.
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