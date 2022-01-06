نمو قطاع الخدمات في الصين

نمو قطاع الخدمات في الصينأظهر تقرير اقتصادي نُشر اليوم ارتفاعًا في وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال ديسمبر الماضي.

وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت، ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال ديسمبر الماضي إلى 1ر53 نقطة مقابل 1ر52 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأدى تحسن المبيعات وجهود زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع إلى زيادة في معدل التوظيف فيه، واستمر نمو حجم الطلبيات المتراكمة لدى قطاع الخدمات وبأسرع وتيرة له منذ حوالي عامين، وتراجعت ضغوط التكلفة، حيث انخفض معدل ارتفاع أسعار كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 53 نقطة مقابل 2ر51 نقطة خلال نوفمبر الماضي .

