وصول بطريرك الروم الأرذوكس لبيت لحم استعدادا لقداس منتصف الليل

وصل موكب بطريرك الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة ثيوفيلوس الثالث إلى بلاط ساحة المهد، اليوم الخميس، قادما من مدخل بيت لحم الشمالي مرورا بشارع المهد وشارع رأس افطيس، استعدادا لقداس منتصف الليل.

واستقبل الموكب على بلاط ساحة المهد، وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورئيسا بلديتي بيت جالا نيقولا خميس، وبيت ساحور جهاد خير، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد طارق الحاج، وممثلو الأجهزة الأمنية.

وقال البطريرك ثيوفيلوس إن بيت لحم جميلة وتستحق الحياة، ولذلك نصلي من أجل أن تنتهي جائحة كورونا والاحتلال معا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

بدوره، قال كاهن رعية الروم الأرذوكس عيسى ثلجية إن بيت لحم في أبهى صورها تحتفي بميلاد السيد المسيح الذي يحمل رسالة المحبة للعالم بأسره، آملا بأن تعود الحياة من جديد ليملأ السلام العالم، وأن يعود الفرح لمدينة بيت لحم.

ومنذ الصباح وعلى بلاط ساحة المهد تم استقبال موكب المطران جبرييل دحو النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس، ثم استقبل موكب رئيس الأساقفة الأنبا انطونيوس النائب البطريركي لأقباط الأرثوذكس، وسيُختتم عصرا دخول المواكب باستقبال موكب رئيس الأساقفة إنباكوم مطران الأحباش الأرثوذكس إلى كنيسة الأحباش في شارع مغارة الحليب.