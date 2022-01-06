اشتية يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب الاحتلال ومستوطنية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل، لوقف إرهاب الدولة المنظم، الذي تمارسه سلطات الاحتلال، والمستوطنون.
وقال اشتية في تصريح صحفي اليوم الخميس “أتقدم إلى عائلتي الشهيدين باكير الحشاش ومصطفى فلنة، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل بأن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته”.
وأدان اشتية جرائم جيش الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، محذرا من تداعياتها الخطيرة.
كما أدان الاعتداء الذي تعرض له الشيخ سليمان الهذالين من خربة أم الخير بيطا ويتمنى له الشفاء العاجل.
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