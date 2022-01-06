ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

ارتفاع مؤشر بورصة مسقطارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني ب (6ر1) نقطة وبنسبة (038ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (24ر4188) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (64ر4186) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (4) ملايين و(453) ألفًا و(399) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (9ر174) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(620) ألفًا و(96) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (020ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (19ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (149) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (35ر3) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (182) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (10ر4) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (33) ألف ريال عُماني وبنسبة (74ر0) في المائة.