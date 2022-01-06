التحالف يعلن مقتل 390 من ميليشيا الحوثي وتدمير 44 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية، بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل 390 من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتدمير 44 آلية عسكرية في استهدافات في محافظتي مأرب وشبوة بالداخل اليمني، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

ونفذ تحالف دعم الشرعية اليمني 35 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة شبوة خلال 24 ساعة، دمر خلالها 25 آلية عسكرية وقتل من 240 عنصرًا.

وفي محافظة مأرب، أعلن التحالف تنفيذ 28 عملية استهداف، أسفرت عن مقتتل 150 عنصرًا من ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران وتدمير 19 آلية عسكرية.

وفي جانب آخر أكد تحالف دعم الشرعية اليمنية، أن العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، سيعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت السعودية يعرض خلاله أدلة الاستخدام العسكري للحوثيين لمينائي لحديدة والصليف.

واكد تحالف دعم الشرعية اليمنية ان ميناء الحديدة أصبح مركزا لتهريب وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، موضحا أن ميليشيا الحوثي اتخذت من المدنيين وشاحنات النقل في الجمرك المستحدث دروعا بشرية.

وتابع تحالف دعم الشرعية: عناصر المليشيات الحوثية قاموا بتخزين ونقل أسلحة من معسكر السوادية بالبيضاء، ناشرا فيديو يثبت تواجد عناصر من مليشيا الحوثي في معسكر السوادية بالبيضاء.

ويستمر تحالف دعم الشرعية اليمنية، في تنفيذ عدد من المهام القتالية في الداخل اليمني، لتخليص اليمن من ميليشيا الحوثي التي تهدد أمن اليمن واليمنيين وخاصة أنها تتلقى دعمًا كبيرًا من إيران.