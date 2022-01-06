إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، إصابة الوزير خالد السعيد بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها بتويتر، أن إصابته تأكدت بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح اليوم.

وأضافت أن الوزير يطبق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد.