السعودية تسجل 3168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية 3168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في السعودية: "تم تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 568650 حالة". وأضافت: "تم تسجيل 608 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 544161 حالة تعافي"، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 8888 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 117 حالة.

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