الدولار يتجه نحو أعلى مستوى في 14 شهراً
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه نحو أعلى مستوى في 14 شهرا وذلك بعد الكشف عن فحوى اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأخير.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر أن المسؤولين ناقشوا تقليص إجمالي حيازات البنك بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا بهدف مواجهة التضخم.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات 0.2 في المائة إلى 96.393 قرب مستواه المرتفع الذي بلغه في نوفمبر عند 96.938.
وانخفض الدولار الأسترالي بأكثر من واحد في المائة إلى 0.7146 دولار من 0.7273 دولار الذي سجله أمس.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3507 دولار بعد أن تراجع خلال الليل من 1.3599 دولار وهو أعلى مستوياته في شهرين تقريبا بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي.
وحوم اليورو دون تغيير حول 1.13 دولار متمسكا بمنتصف نطاق التداولات التي يتحرك فيها منذ منتصف نوفمبر 2020.
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