تباين إصابات كورونا في الدول العربية.. وارتفاع الحالات بالسعودية والإمارات

تباينت الإصابات والوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في عدد من الدول العربية.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و168 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 568 ألفا و650 إصابة، كما سجلت شفاء 608 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 544 ألفا و161 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و888 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض، 643 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 392 ألفا و276 إصابة، كما سجل شفاء 532 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 379 ألفا و111 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و767 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2687 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 777 ألفا و584 إصابة، كما سجلت شفاء 902 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7550 ألفا و156 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2170 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة سجلت 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 334 شخصا للشفاء".

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 425455 حالة.

وفي الاردن، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 19 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12810 وفيات و1074007 إصابات.