التحالف العربي : مقتل 390 مسلحا من جماعة الحوثيين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 390 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات لقواته بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط في جنوب وشمال شرق اليمن.
وقال التحالف، حسب ما نقل تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إن عمليات الاستهداف التي نفذها في شبوة وبلغت 35 عملية، أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 من الحوثيين، خلال 24 ساعة.
وأضاف التحالف أنه نفذ أيضا 28 عملية استهداف في مأرب، أسفرت عن تدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا من الحوثيين خلال 24 ساعة.
ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بهدف استعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار المجاعة والأوبئة والأمراض.
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