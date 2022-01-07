أسعار النفط تواصل الارتفاع
ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة لتواصل صعودها في العام الجديد.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 19ر1 دولار أو 5ر1 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 99ر81 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61ر1 دولار أو 1ر2 بالمئة عند التسوية إلى 46ر79 دولاراً ولامس العقد أعلى مستوى له في الجلسة عند 24ر80 دولاراً.
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