أسعار النفط ترتفع مجدداً

أسعار النفط ترتفع مجدداًارتفعت أسعار النفط مجدداً، اليوم الجمعة، بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، ما أثار قلق المستهلكين من تقلص الإمدادات.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" زادت العقود الآجلة لخام نفط برنت بـ53 سنتا، بما يعادل 0.63 في المائة، إلى 82.52 دولار للبرميل، بعد قفزة 1.5 في المائة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة أيضا، إلى 80 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

وذكرت الوكالة أنه بعد تسجيل استقرار في أسعار الغاز قبل نهاية العام الماضي، فإن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.

وكثفت أزمة أسعار الغاز الطبيعي الضغوط على المستهلكين، واضطرت بعض الشركات في أوروبا إلى خفض إنتاجها.