أسعار النفط ترتفع مجدداً
ارتفعت أسعار النفط مجدداً، اليوم الجمعة، بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، ما أثار قلق المستهلكين من تقلص الإمدادات.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" زادت العقود الآجلة لخام نفط برنت بـ53 سنتا، بما يعادل 0.63 في المائة، إلى 82.52 دولار للبرميل، بعد قفزة 1.5 في المائة في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة أيضا، إلى 80 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.
وذكرت الوكالة أنه بعد تسجيل استقرار في أسعار الغاز قبل نهاية العام الماضي، فإن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.
وكثفت أزمة أسعار الغاز الطبيعي الضغوط على المستهلكين، واضطرت بعض الشركات في أوروبا إلى خفض إنتاجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط ترتفع مجدداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.