مصرع إرهابي واعتقال آخر في عمليات أمنية متفرقة بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، عن قتل انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه، خلال مداهمة لأحد أوكار شمالي بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام، أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، جرت مداهمة أحد أوكار عصابات داعش الإرهابية.

وتابع، البيان، أن القوة الأمنية المشتركة تمكنت خلال العملية، من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه، مشيرة إلى أن العملية الأمنية ما زالت مستمرة.

فيما أعلنت الخلية في بيان آخر، السبت، القبض على إرهابي حاول دخول الموصل من منطقة العريج، فيما أشارت إلى عملية منفصلة، أسفرت عن ضبط 4 صواريخ نمساوي وحشوات وزعانف للصواريخ من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في قرية الحقول بنينوى.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي تم تسليمه لجهة الطلب، فيما قام وحدات الهندسة العسكرية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعياً.