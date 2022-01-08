قطاع غزة يسجل 3 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قطاع غزة ، تسجيل 3 حالات وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه تم إجراء 665 فحصا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة، بينما سجلت 110 حالة تعافي من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ (190919 ) إصابة، و الحالات النشطة 1233 حالة، وإجمالي المتعافين 187966 حالة، وإجمالي الوفيات 1720 وفاة.

وبينت الوزارة ان إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 550390 شخصا.