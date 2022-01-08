الإمارات تسجل أكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجرائها أكثر من 388 ألف اختبار ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات. وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تعافى 1034 مصابا بفيروس كورونا. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 782866 حالة، وبلغ مجموع حالات الشفاء 752120 حالة.

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