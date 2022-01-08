مقاتلات التحالف تستهدف آليات وتجمعات لمليشيات الحوثي شمال غرب اليمن

أعلن الجيش الوطني، السبت، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات وتحصينات لمليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن "مقاتلات التحالف استهدفت اليوم 7 عربات عسكرية وتجمعات وتحصينات لمليشيا الحوثي في مديرية مستبأ ومزارع الجر بمديرية عبس شمال غرب حجة".

وأوضح أن العربات التي دمرتها الغارات الجوية تحمل أكثر من 12 عنصرا حوثيا، ومدفع وعيار 50، وآخر 23، مشيرا إلى أن تم استهداف ايضا تجمعات متفرقة وتحصينات للمليشيا في مستبأ وعبس.

وفجر اليوم، أعلن التحالف العربي تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات في محافظة حجة عقب محاولات عدائية حوثية متعمدة لاستهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية مساء أمس بمسيرات مفخخة جنوب السعودية".