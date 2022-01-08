سوريا.. قتلى وجرحى أتراك في انفجار شمال الرقة

وقع انفجاراً استهدف آلية عسكرية تركية عند معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا بريف الرقة الشمالي في سوريا، عصر اليوم السبت، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،
وأوضح المرصد، أن الانفجار أدى لمقتل وجرح الذين كانوا بداخلها من القوات التركية، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن آلية التفجير فيما إذا كانت بعبوة ناسفة أو لغم أو استهداف آخر.
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