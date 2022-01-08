التحالف العربي يحذر من استغلال الحوثي للموانئ عسكريا

شدد المتحدث باسم التحالف العربي، العميد تركي المالكي، على أن استخدام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للأعيان المدنية في أغراض عسكرية يسقط الحصانة عنها، وتكون هدفا عسكريا مشروعا.
وأكد في مؤتمر صحفي لكشف أدلة استغلال موانئ الحديدة عسكريا، اليوم السبت، أنه لا توجد رغبة في استهداف الموانئ، مشيرا إلى السعي لحل سياسي شامل.
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