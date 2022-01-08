السعودية تسجل 3068 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، في بيان لها، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8892.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 3068 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 575293، كما لفتت إلى تسجيل 793 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 545771.