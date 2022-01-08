إصابة 5 جنود جراء اشتباكات مع عناصر داعش بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، السبت، إصابة 5 جنود جراء اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العاصمة بغداد وقال المصدر في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن: "الجنود الخمسة أصيبوا في منطقة الطارمية شمالي بغداد". يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق اليوم - مقتل انتحاري، وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد الأوكار شمال بغداد.

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