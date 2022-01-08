وزير الصحة اللبنانى: ”أوميكرون” يتحول إلى ”تسونامى”

نقلت الوكالة اللبنانية، عن وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض، قوله إن موجة متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، والتى بدأت قبل ثلاثة أسابيع فى البلاد، تتحول إلى "تسونامي".
وقال الأبيض بحسب الوكالة: "لا يزال الوضع فى المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقراً، ويتم العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية. فى المقابل، تفاقم أخيراً النقص فى الأدوية، ولا سيما لعلاج مرضى السرطان فضلاً عن النقص فى الحليب".
فيما أكدت وزارة الصحة اللبنانية، رصد حالات مصابة بعدوى مزدوجة من فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد "سارس كوف-2" (الذى يطلق عليه فلورونا)، معتبرة أنه أمر متوقع وغير مقلق.
وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن لبنان رصد -كما فى باقى دول العالم- حالات مصابة بعدوى مزدوجة، مشيرة إلى أنه تم اتباع الإجراءات الروتينية حيث يتم فحص عينات من الحالات المصابة فى المركز الوطنى للإنفلونزا، كما ترسل وزارة الصحة العامة عينات من الحالات المصابة إلى مختبر مرجعى فى المملكة المتحدة لفحصها.
وأشارت إلى أن كشف الحالات يتم وفقًا لبرنامج مراقبة الجودة وتبادل السلالات، المعمول به منذ العام 2015، موضحة أن الإصابات المزدوجة بالفيروسات التنفسية أمر طبيعى ويمكن حدوثه.
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