ضاحي خلفان يوجه خطابا حادا لزعيم الحوثيين

عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله"، كما استخدم أسلوبا غزليا للتحدث عن "تبعية الحوثيين لإيران".
وقال ضاحي خلفان في "تويتر": "شرفاء اليمن هم من يدحر عبد الملك وعصابته ومليشياته...".
وتوجه لزعيم الحوثيين قائلا: "أنت يا عبد الملك تحارب الدولة اليمنية .. لن تلقى من الدولة إلا التصدي لمشروعك الفارسي، شيء طبيعي أن يحدث بينك وبين العرب صدام..فانت لست عربيا".
وأضاف أيضا: "يا عبد الملك.. لو تاجك العرب ما خضعت لفارس وكفى نقاش".
وقال في تغريدة أخرى: "تملكني غرامك مثل تملك إيران للحوثي.. تأمر عليه ويرد لبيك يا سيدي".
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