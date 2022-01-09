الصحة الفلسطينية: 49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إنه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 291 إصابة، موزعة على جميع المحافظات.

ودعا الشخرة كافة المواطنين التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مطالباً التقيد بإجراءات السلامة والوقاية ولبس الكمامات.