صفر وفيات جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل 2999 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 433919.
وقال المتحدث باسم الصحة عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية، إنه تم تسجيل 388 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 413697، مضيفا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.3 في المئة.
وأوضح السند أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي عدد الوفيات المسجلة عند 2471 حالة.
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 14 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 17751، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 115.
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