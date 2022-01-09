العراق: انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش

انفجرت، عبوة ناسفة، الأحد، خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي بالعاصمة بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني بالعراق إن انفجار العبوة الناسفة، أدى إلى وقوع أضرار بإحدى السيارات المدنية القريبة وإصابة سائقها بجروح. شدت على أن هذه الأفعال الإجرامية تضر بالأمن في البلاد وتعرض حياة المواطنين الأمنيين والقوات الأمنية إلى الخطر، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات الأمنية والاستخبارية تجاه هذا الحادث.

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