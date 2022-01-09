نقل رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي إلى المستشفى جراء وعكة صحية

جرى نقل رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي الجديد النائب محمود المشهداني، الأحد، إلى المستشفى لتلقي العلاج، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الجلسة. وقرر المجلس رفع جلسته الافتتاحية، التى ترأسها المشهداني بوصفه أكبر الأعضاء سنا، من أجل المداولة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع). يشار إلى أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي كانت قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، بدء مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة بحضور 325 نائبا من الكتل السياسية المختلفة من إجمالي أعضاء المجلس 329 نائبا.

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