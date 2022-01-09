السعودية.. 3460 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 578753 حالة، فيما تم تسجيل 843 حالة تعافي، ليصبح إجمالي المتعافين 546614 حالة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 8893 حالة، وكشفت أن عدد الحالات الحرجة بلغ 141 حالة.
ودعت الوزارة، الجميع إلى المبادرة بإكمال جرعات اللقاح، حيث بلغ إجمالي الجرعات المعطاة 52.445.614 جرعة.
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