السودان.. الشرطة تُطلق الغاز لتفريق المتظاهرين بمحيط القصر الجمهوري

أكدت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، إطلاق قوات الأمن السودانية قنابل الغار المسيل للدموع على المتظاهرين، في محيط القصر الجمهوري وسط العاصمة.

ويشهد السودان تظاهرات يومية منذ الإطاحة بالحكومة السودانية بقرار من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.