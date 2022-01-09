مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًاارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني بـ(6ر28) نقطة وبنسبة (68ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (80ر4216) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (24ر4188) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونًا و(723) ألفًا و(368) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (3ر61) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(453) ألفًا و(399) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (176ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (23ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (13) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (76ر0) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (133) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (72ر7) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (120) ألف ريال عُماني وبنسبة (96ر6) في المائة.