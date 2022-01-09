كورونا بالدول العربية: السعودية أكثر الإصابات.. والبحرين والكويت صفر وفيات

شهدت السعودية، اليوم الأحد، أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما لم تسجل البحرين والكويت أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3460 إصابة جديدة؛ بإجمالي 578 ألفا و753 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 8 آلاف و893 حالة، وتعافي 843 حالة بإجمالي 546 ألفا و614 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1424 إصابة جديدة، وتعافي 175 حالة جديدة ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 279 ألفا و263 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1397 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2999 إصابة جديدة بإجمالي 433 ألفا و919 حالة، و388 حالة شفاء جديدة بإجمالي 413 ألفا و697 حالة بنسبة 95.3%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2471 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد لازالت تسجل أرقاما غير مسبوقة، داعية إلى اقتصار السفر للضرورة والتزام القادمين إلى البلاد من الخارج بمدة وضوابط الحجر الصحي وتجنب مخالطة الآخرين.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2759 إصابة جديدة بإجمالي 785 ألفا و625 حالة، وحالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 2174 حالة، و913 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 753 ألفا و33 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة، 734 إصابة جديدة بإجمالي مليونين و97 ألفا و540 حالة، و7 وفيات بإجمالي 24 ألفا و207 حالات، وتماثل 248 حالة للشفاء بإجمالي مليونين و67 ألفا و382 حالة بنسبة 98.6%.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم، إنه تم تسجيل 9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و201 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.