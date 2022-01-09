رفع العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية بـ”غسل الأموال”

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الخارجية العراقية، إن بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلنت فيها رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة؛ لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
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