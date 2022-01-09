الصحة السعودية: اللقاحات أسهمت في انخفاض الإصابات اليومية بكورونا مقارنة بما سبق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد عبد العالي، اليوم الأحد، إن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوزت أكثر من 52 مليون جرعة، مؤكدا أن عدد المحصنين تجاوز 23.3 مليون شخص.

أضاف عبدالعالي - خلال مؤتمر صحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أوردته قناة "الإخبارية السعودية" - أن المنحنى الوبائي في المملكة بعد مروره بارتفاعات متسارعة، يمر بحالة انخفاض في التسارع.

وأوضح أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وقد أسهمت في خفض الحالات الحرجة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، فى وقت سابق اليوم، عن تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 3068 حالة أمس /السبت/؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى نحو 578.75 ألف حالة.