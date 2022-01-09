التحالف العربي: نفذنا 15 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مأرب خلال...

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ 15 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة.
وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي - في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية" - إن العملية أسفرت عن مقتل 65 إرهابيا وتدمير 11 آلية ومواقع اتصالات خلال عمليات مأرب.
وأضاف أن قوات التحالف نفذت أيضًا 39 عملية استهداف ضد الجماعة في شبوة خلال 24 ساعة وأسفرت عن مقتل 290 إرهابيا وتدمير 30 آلية ومعسكرات.
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