المجلس العسكري بمالي يستدعي سفراءه من دول مجموعة «إيكواس»

رد المجلس العسكري الحاكم في مالي ليل اليوم الإثنين، على إعلان فرض عقوبات جديدة عليه من قبل دول غرب إفريقيا باستدعاء سفراءه من هذه البلدان وإغلاق حدوده البرية والجوية معها.

وأدان المجلس العسكري في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايجا، على التليفزيون الوطني بشدة العقوبات غير المشروعة التي فرضتها دول غرب إفريقيا على البلاد.

وأضاف “تأسف حكومة مالي لتحول منظمات إقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة”.

واتخذت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الأحد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة في حق مالي ردا على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وندد المجلس العسكري “بالطابع غير الإنساني لهذه الإجراءات التي تؤثر على السكان الذين يعانون أساسا كثيرا جراء الأزمتين الأمنية والصحية”.