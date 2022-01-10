الكويت ترحب بإعلان الأمم المتحدة تسهيل الحوار بين الأطراف السياسية في السودان

رحبت دولة الكويت بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام يعزز الأمن والسلم ويحقق وحدة السودان واستقراره. وأشادت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، بالجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في هذا الشأن لا سيما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لإجراء مشاورات سياسية بين كل الأطراف، مؤكدةً دعم الكويت لتلك الجهود الخيرة ولجمهورية السودان في مساعيها لتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

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