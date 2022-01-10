سجلت السلطات الصحية في الأردن 26 ألفا و913 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في بيان وفاة ما مجموعه 12 ألفا و876 شخصا في الأردن منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد، بعد أن سجلت المملكة 20 حالة وفاة يوم أمس.
وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و79 ألفا و781 إصابة.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و39 ألفا و992 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن تسجل 26 ألف و913 إصابة نشطة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.