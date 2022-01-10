العراق يعلن عن استعداده لدعم لبنان عسكريا

قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، "المسؤولون العراقيون أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لاسيما منها الصعيد العسكري".

على نفس الصعيد استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الوطني، موريس سليم، الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى العراق.