قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، "المسؤولون العراقيون أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لاسيما منها الصعيد العسكري".
على نفس الصعيد استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الوطني، موريس سليم، الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعلن عن استعداده لدعم لبنان عسكريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.